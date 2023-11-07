В Украине откроют новый лагерь для российских пленных - что известно

Украина открывает новый лагерь для российских военнопленных
В ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Это обусловлено большим количеством тех оккупантов, которые желают сдаться украинской стороне.
Об этом сообщает государственный проект "Хочу жить".
Новый лагерь для русских военнопленных
"Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Параллельно с этим продолжаются работы по подготовке к запуску еще одного лагеря", — говорится в сообщении.
Так, увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, худшей мотивацией русских солдат, так и с блокировкой обменов военнопленными российской стороной.
Условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.
"Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Международного комитета Красного креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями", — уточнили авторы проекта.
Напомним, что российские власти, вероятно, принуждают украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине. Около 70 украинских пленных уже приступили к подготовке.
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