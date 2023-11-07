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Украина открывает новый лагерь для российских военнопленных

7 ноября 2023 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Украине откроют новый лагерь для российских пленных - что известно
Российские военнопленные. Фото: Минюст
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Это обусловлено большим количеством тех оккупантов, которые желают сдаться украинской стороне.

Об этом сообщает государственный проект "Хочу жить".

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Новый лагерь для русских военнопленных

"Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Параллельно с этим продолжаются работы по подготовке к запуску еще одного лагеря", — говорится в сообщении.

Так, увеличение количества военнопленных связано как с ситуацией на фронте, худшей мотивацией русских солдат, так и с блокировкой обменов военнопленными российской стороной.

Условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права.

"Российских военных обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Международного комитета Красного креста. Сам лагерь находится в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями", — уточнили авторы проекта.

Напомним, что российские власти, вероятно, принуждают украинских военнопленных вступать в "добровольческие" формирования, которые будут воевать в Украине. Около 70 украинских пленных уже приступили к подготовке.

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