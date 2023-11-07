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Україна відкриває новий табір для російських військовополонених

7 листопада 2023 16:58
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Україні відкриють новий табір для російських полонених — що відомо
Російські військовополонені. Фото: Мін'юст
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Це обумовлено великою кількістю тих окупантів, які бажають здатися українській стороні.

Про це повідомляє державний проєкт "Хочу жить".

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Новий табір для російських військовополонених

"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", — йдеться у повідомленні.

Так, збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, гіршою мотивацією російських солдатів, так і з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною.

Зазначається, що умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права.

"Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями", — уточнили автори проєкту.

Нагадаємо, що російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні. Близько 70 українських полонених вже розпочали підготовку.

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