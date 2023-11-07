В Україні відкриють новий табір для російських полонених — що відомо

Україна відкриває новий табір для російських військовополонених
Найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Це обумовлено великою кількістю тих окупантів, які бажають здатися українській стороні.
Про це повідомляє державний проєкт "Хочу жить".
Новий табір для російських військовополонених
"Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору", — йдеться у повідомленні.
Так, збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, гіршою мотивацією російських солдатів, так і з блокуванням обмінів військовополоненими російською стороною.
Зазначається, що умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права.
"Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями", — уточнили автори проєкту.
Нагадаємо, що російська влада, ймовірно, примушує українських військовополонених вступати до "добровольчих" формувань, які воюватимуть в Україні. Близько 70 українських полонених вже розпочали підготовку.
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