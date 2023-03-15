Украина требует поставок современного вооружения для защиты своей территории

Оружие для Украины

Украина находится в состоянии войны и нуждается в оборонительном и наступательном вооружении для защиты своей территории и освобождения оккупированных зон от рф. Для этого необходимы поставки вооружений от международных партнеров.

Об этом пишет Millitary Media Center.

Оружие для Украины

Среди наиболее необходимых видов вооружения в списке значатся ракеты к HIMARS и MARS, 155 мм снаряды, 120 мм мины, ракеты к системам ПВО, ПТРК, авиационные средства поражения, баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) и танковые снаряды 105 и 125 мм.

Современное западное вооружение обладает лучшими техническими характеристиками, чем советские аналоги, используемые армией рф. Использование этого вооружения позволяет украинским военным добиваться поставленных задач с меньшим риском для жизни и тратить меньше боеприпасов. Это связано с более высокой эффективностью западных образцов вооружения на поле боя.

Напомним, что украинский государственный концерн "Укроборонпром" на территории одной из стран Североатлантического альянса приступил к производству танковых снарядов. В производстве участвуют украинские специалисты.

Укроборонпром сообщил о том, что начал производить 125-миллиметровые танковые снаряды для нужд украинской армии. Как отметили в государственном концерне, из соображений безопасности это производство было вынесено за пределы страны. Но, добавили в Укроборонпроме, "в создании боеприпасов принимают участие наши люди: конструкторы, технологи, токари, литейщики и другие".