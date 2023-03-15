Україна вимагає постачання сучасного озброєння для захисту своєї території
Україна перебуває у стані війни та потребує оборонного та наступального озброєння для захисту своєї території та звільнення окупованих зон від росії. Для цього необхідні постачання озброєнь від міжнародних партнерів.
Про це пише Millitary Media Center.
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Зброя для України
Серед найбільш необхідних видів озброєння в списку значаться ракети до HIMARS і MARS, 155 мм снаряди, 120 мм міни, ракети до систем ППО, ПТРК, авіаційні засоби ураження, боєприпаси (дрони-камікадзе), що баражують, і танкові снаряди 105 і 125 мм.
Сучасне західне озброєння має кращі технічні характеристики, ніж радянські аналоги, використовувані армією росії. Використання цього озброєння дозволяє українським військовим домагатися поставлених завдань із меншим ризиком для життя та витрачати менше боєприпасів. Це з найвищою ефективністю західних зразків озброєння на полі бою.
Нагадаємо, що український державний концерн "Укроборонпром" на території однієї з країн Північноатлантичного альянсу розпочав виробництво танкових снарядів. У виробництві беруть участь українські спеціалісти.
Укроборонпром повідомив про те, що почав виробляти 125-міліметрові танкові снаряди для потреб української армії. Як зазначили у державному концерні, з міркувань безпеки це виробництво було винесене за межі країни. Але, додали в Укроборонпромі, "у створенні боєприпасів беруть участь наші люди: конструктори, технологи, токарі, ливарники та інші".