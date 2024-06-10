На фронте погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский

Николай Коханивский. Фото: Роксолана Хмара

Украина потеряла еще одного своего защитника. Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб на Харьковском направлении возле Волчанска.

Об этом сообщила Роксолана Хмара, жена Степана Хмары, на своей странице в Facebook.

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Она отметила, что Кохановский погиб в окопе на передовой и добавила, что он был преданным националистом и настоящим патриотом Украины.

Николай Коханивский был известен своей преданностью делу и был уважаемым среди своих собратьев. По словам Хмары, он оставался преданным Украине до последнего момента своей жизни.

Ранее мы писали, что литовский журналист и волонтер Миндаугас Йонушас решил стать медиком-добровольцем. Он заявил, что его побудила смерть добровольца медицинской службы "Госпитальеры" Ирины "Чеки" Цыбух.

Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину в одном из самых опасных направлений.