На фронте погиб командир батальона ОУН Николай Кохановский

Украина потеряла еще одного защитника — на фронте погиб командир батальона ОУН
Украина потеряла еще одного своего защитника. Командир батальона ОУН Николай Кохановский погиб на Харьковском направлении возле Волчанска.
Об этом сообщила Роксолана Хмара, жена Степана Хмары, на своей странице в Facebook.
Кохановский погиб — что известно
Она отметила, что Кохановский погиб в окопе на передовой и добавила, что он был преданным националистом и настоящим патриотом Украины.
Николай Коханивский был известен своей преданностью делу и был уважаемым среди своих собратьев. По словам Хмары, он оставался преданным Украине до последнего момента своей жизни.
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Кроме того, во время выполнения задания на фронте погиб мастер спорта по гимнастике Константин Черников, защищавший Украину в одном из самых опасных направлений.
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