На фронті загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський

Україна втратила ще одного захисника — на фронті загинув командир батальйону ОУН
Україна втратила ще одного свого захисника. Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на Харківському напрямку біля Вовчанська.
Про це повідомила Роксолана Хмара, дружина Степана Хмари, на своїй сторінці у Facebook.
Коханівський загинув — що відомо
Вона зазначила, що Коханівський загинув в окопі на передовій та додала, що він був відданим націоналістом і справжнім патріотом України.
Микола Коханівський був відомим своєю відданістю справі і був шанованим серед своїх побратимів. За словами Хмари, він залишався відданим Україні до останнього моменту свого життя.
Раніше ми писали, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукала смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.
Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.
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