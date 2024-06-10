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Україна втратила ще одного захисника — на фронті загинув командир батальйону ОУН

10 червня 2024 20:11
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
На фронті загинув командир батальйону ОУН Микола Коханівський
Микола Коханівський. Фото: Роксолана Хмара
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Україна втратила ще одного свого захисника. Командир батальйону ОУН Микола Коханівський загинув на Харківському напрямку біля Вовчанська.

Про це повідомила Роксолана Хмара, дружина Степана Хмари, на своїй сторінці у Facebook.

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Вона зазначила, що Коханівський загинув в окопі на передовій та додала, що він був відданим націоналістом і справжнім патріотом України.

Микола Коханівський був відомим своєю відданістю справі і був шанованим серед своїх побратимів. За словами Хмари, він залишався відданим Україні до останнього моменту свого життя.

Раніше ми писали, що литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йонушас вирішив стати медиком-добровольцем. Він заявив, що його спонукала смерть добровольця медичної служби "Госпітальєри" Ірини "Чеки" Цибух.

Крім того, під час виконання завдання на фронті загинув майстер спорту з гімнастики Костянтин Черніков, який захищав Україну на одному із найнебезпечніших напрямків.

війна в Україні
ЗСУ
фронт
ситуація на фронті

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