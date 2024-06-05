Украина уже использовала американское оружие для ударов по территории России

Удар по ЗРК С-300/400 в Белгородской области. Фото: Telegram/vereshchuk_iryna

Украина уже атаковала российские военные объекты с помощью американского оружия. Вероятно, речь идет об уничтожении ЗРК С-300/400 в Белгородской области.

Об этом в комментарии агентству Associated Press на условиях анонимности сообщил чиновник одной из стран Запада.

Читайте также:

Таинственные атаки на российскую военную технику

В то же время неизвестно, о каком ударе или ударах идет речь. Вероятно, собеседник Associated Press имел в виду удар ВСУ по российской системе ПВО в Белгородской области 2 июня 2024 года.

Возможно, Украина начала использовать американское оружие для атак по РФ после соответствующего разрешения президента США Джо Байдена.

Но представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби заявил, что не может подтвердить эту информацию.

Напомним, в сети показали спутниковый снимок, на котором виден поврежденный российский зенитный ракетный комплекс С-300/400 в Белгородской области. По идее, удар по системе ПВО России был нанесен с HIMARS.

Также мы сообщали, что 4 июня в Белгородской области произошел пожар на одной из электроподстанций. Местные жители сообщали, что это была атака дронов.