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Україна вже використовує зброю США для атак на Росію, — ЗМІ

5 червня 2024 23:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії
Удар по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. Фото: Telegram/vereshchuk_iryna
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Україна вже атакувала російські військові об'єкти за допомогою американської зброї. Ймовірно, йдеться про знищення ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. 

Про це у коментарі агентству Associated Press на умовах анонімності повідомив посадовець однієї з країн Заходу.

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Водночас невідомо, про який удар чи удари йдеться. Ймовірно, співрозмовник Associated Press мав на увазі удар ЗСУ по російській системі ППО у Бєлгородській області 2 червня 2024 року. 

Можливо, Україна почала використовувати американську зброю для атак по РФ  після відповідного дозволу президента США Джо Байдена.

Але речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, у мережі показали супутниковий знімок, на якому видно пошкоджений російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. Вірогідно, удар по системі ППО Росії був нанесений з HIMARS.

Також ми повідомляли, що 4 червня у Бєлгородській області  спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляли, що це була атака дронів.

зброя
ППО
обстріли
Бєлгородська область
США
війна
атака

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