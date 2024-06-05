Україна вже використала американську зброю для ударів по території Росії

Удар по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. Фото: Telegram/vereshchuk_iryna

Україна вже атакувала російські військові об'єкти за допомогою американської зброї. Ймовірно, йдеться про знищення ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області.

Про це у коментарі агентству Associated Press на умовах анонімності повідомив посадовець однієї з країн Заходу.

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Водночас невідомо, про який удар чи удари йдеться. Ймовірно, співрозмовник Associated Press мав на увазі удар ЗСУ по російській системі ППО у Бєлгородській області 2 червня 2024 року.

Можливо, Україна почала використовувати американську зброю для атак по РФ після відповідного дозволу президента США Джо Байдена.

Але речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що не може підтвердити цю інформацію.

Нагадаємо, у мережі показали супутниковий знімок, на якому видно пошкоджений російський зенітний ракетний комплекс С-300/400 у Бєлгородській області. Вірогідно, удар по системі ППО Росії був нанесений з HIMARS.

Також ми повідомляли, що 4 червня у Бєлгородській області спалахнула пожежа на одній з електропідстанцій. Місцеві мешканці повідомляли, що це була атака дронів.