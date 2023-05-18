Украина снова "покраснела": в отдельных областях повторные тревоги
18 мая 2023 01:45
обновлено: 02:13
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По Украине продолжает распространяться воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован сигнал тревоги в отдельных областях — Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и других.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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