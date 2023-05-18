Украина снова "покраснела": в отдельных областях повторные тревоги

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По Украине продолжает распространяться воздушная тревога. В настоящее время зафиксирован сигнал тревоги в отдельных областях — Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и других.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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01:43 . Воздушная тревога в ряде областей Украины.

Воздушная тревога на территории Украины. Фото: alerts.in.ua

02:09 . Отбои в большинстве областей. Тревога сохраняется в Черкасской и Кировоградской областях Украины.