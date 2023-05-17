Данілов пообіцяв покарати тих, хто знімає роботу ППО

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: пресслужба РНБО

Українці, які знімають відео роботи систем протиповітряної оборони і викладають їх у мережу, понесуть відповідальність. Оприлюднення такого контенту є неприпустимим.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони України заявив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.

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Відповідальність за відео

Олексій Данілов прокоментував ситуацію, коли громадяни України викладають зроблені ними відеозаписи пуску ракет систем протиповітряної оборони під час чергової російської повітряної атаки.

"Це неприпустимо. Більш того, я більш ніж впевнений, що вони будуть за це нести відповідальність, — ті, хто робить такі речі", — запевнив секретар РНБО.

Російські заяви

Також Данілов відреагував на заяви російського міністерства оборони про те, що окупанти нібито знищили систему Patriot.

"Вони мають щось говорити, щось заявляти", — так охарактеризував цю вигадку окупантів секретар Ради нацбезпеки та оборони України.

Нагадаємо, учора, 16 травня, неназваний урядовець США заявив, що американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена внаслідок нічного ракетного обстрілу Києва. Він наголосив, що комплекс не був повністю знищений.

Втім, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що підтвердити цю інформацію він не може.