Україна знову "почервоніла": в окремих областях повторні тривоги

Термінова новина

Україною продовжує поширюватися повітряна тривога. Наразі, зафіксовано сигнал тривоги в окремих областях — Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та інших.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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01:43. Повітряна тривога в низці областей України.

Повітряна тривога на частині території України. Фото: alerts.in.ua

02:09. Відбої в більшості областей. Тривога зберігається в Черкаській та Кіровоградській областях України.