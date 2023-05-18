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Україна знову "почервоніла": в окремих областях повторні тривоги

18 травня 2023 01:45
оновлено: 02:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україна знову "почервоніла": в окремих областях повторні тривоги
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною продовжує поширюватися повітряна тривога. Наразі, зафіксовано сигнал тривоги в окремих областях — Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та інших.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога на частині території України. Фото: alerts.in.ua

 

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