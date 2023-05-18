Україна знову "почервоніла": в окремих областях повторні тривоги
18 травня 2023 01:45
оновлено: 02:13
Термінова новина
Україною продовжує поширюватися повітряна тривога. Наразі, зафіксовано сигнал тривоги в окремих областях — Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській та інших.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Читайте також:
01:43. Повітряна тривога в низці областей України.
02:09. Відбої в більшості областей. Тривога зберігається в Черкаській та Кіровоградській областях України.