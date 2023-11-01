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Украина сделает Европу сильнее, чем когда-либо, — Зеленский

1 ноября 2023 20:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Украина сделает Европу сильнее, чем когда-либо, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что, несмотря на любые события в мире, Европа должна быть единой и неразделенной. Поэтому Украина сделает ее сильнее, чем когда-либо.

Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

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Европа должна быть единой

По словам главы государства, в это тяжелое время в Европе должны быть сплочение и единство, а не споры и конфликты.

"Мы ценим нашу Европу, Европу взаимодействия, а не споров, Европу людей, а не идеологий, потому что только таким наш континент способен защищать и защитить человеческие жизни и в странах Европы, и в мире", — сказал президент.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина сделает Европу сильнее, чем когда-либо, поэтому в стране бурлит активная работа, чтобы не осталось никакого препятствия для вступления в Европейский Союз.

"Также я уверен, что как бы ни развивались события в мире, у других наших партнеров, и в Америке, и где бы то ни было, все равно единство будет побеждать. Единство, а не разделение. Единство, а не призывы к самоизоляции", — резюмировал президент.

Также украинский президент поблагодарил всех за помощь Украине, за совместные действия в защите европейских ценностей, людей и жизни.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский поздравил Европейский Союз с годовщиной образования. Также сегодня глава государства встречался с защитниками острова Змеиный.

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