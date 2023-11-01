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Україна зробить Європу сильнішою, ніж будь-коли, — Зеленський

1 листопада 2023 20:08
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Україна зробить Європу сильнішою, ніж будь-коли, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що попри будь-які події у світі, Європа має бути єдиною і нерозділеною. Тому Україна зробить її сильнішою, ніж будь-коли. 

Про це голова держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні

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Європа має бути єдиною

За словами голови держави, в цей важкий час у Європі має бути згуртована єдність, а не суперечки та конфлікти.

"Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати й захистити людські життя і в країнах Європи, і у світі", — сказав президент.

Також Зеленський наголосив, що Україна зробить Європу сильнішою, ніж будь-коли, тому наразі в країні вирує активна робота, щоб не залишилося жодної перешкоди для вступу у Європейський Союз.

"Також я впевнений, що як би не розвивалися події у світі, в інших наших партнерів, і в Америці, і будь-де ще, все одно єдність перемагатиме. Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції", — резюмував президент.
  
Також український президент подякував всім за допомогу Україні, за спільні дії в захисті європейських цінностей,  людей та життя. 

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський привітав Європейський Союз з річницею утворення. Також сьогодні голова держави зустрічався із захисниками острова Зміїний. 

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