Украина будет освобождать Крым военным путем, других вариантов нет, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: google

Украина будет освобождать Крым только военным путем. Изгнав силой РФ с полуострова, можно рассчитывать на гарантии сохранности.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в канун Саммита Крымской платформы.

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По словам Алексея Данилова, Крым — это часть Украины, которую она обязательно будет освобождать. Украинские защитники будут делать это военным путем, ведь "иного варианта нет".

"Любой другой случай в Крыму — это консервация ситуации, передача войны нашим потомкам. Поэтому РФ, имея Крым, никогда не успокоится. Только выгнав Россию из Крыма, сдвинув ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на время", — подчеркнул Данилов.

Следует напомнить, что в среду, 23 августа, стартует Международный Третий Саммит Крымской Платформы. Он будет называться "Шаги к освобождению и восстановлению устойчивой безопасности в Крыму и на Черном и Азовском морях".

Напомним, военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" ведет наблюдение за Крымским мостом. Агенты заметили грузовые корабли российских оккупантов, которые могут перевозить военную технику.

Также мы писали, авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени Антонова Валерий Романенко рассказал, каким оружием Украина может полностью уничтожить Крымский мост . По его словам, для этого требуются немецкие крылатые ракеты TAURUS.