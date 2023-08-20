Військовий експерт назвав зброю, з якою Україна зможе повністю знищити Кримський міст

Кримський міст. Фото: REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко розповів, якою зброєю Україна може повністю знищити Кримський міст. За його словами, для цього потрібні німецькі крилаті ракети TAURUS.

Про це Валерій Романенко сказав в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Читайте також:

Знищення Кримського моста

Романенко розповів, що наразі Росія захищає опори мосту в Криму за допомогою бонових сіток, щоб врятувати об'єкт від українських дронів.

"З тих зразків озброєння, які ми маємо на цей час, по мосту можуть працювати тільки морські дрони. І вони успішно кілька разів проводили операції. Перший серйозний підрив мосту був здійснений саме ними. Ось зараз в України є кілька зразків таких дронів, але поки вони застосовуються проти кораблів. Росіяни поставили бонові сітки біля опор мосту так, щоб його не можна було дроном вразити", — повідомив він.

За його словами, Україна може повністю зруйнувати Кримський міст за допомогою німецьких крилатих ракет TAURUS.

"Україна розраховує отримати німецькі крилаті ракети TAURUS. Ці ракети, на відміну від уже отриманих англо-французьких крилатих ракет Storm Shadow і SCALP, мають більшу дальність. Якщо ми отримаємо ці ракети, то мосту, звичайно, кінець", — додав Романенко.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, чому зволікає з рішенням про передачу крилатих ракет Taurus для України.

Також ми писали, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів якнайшвидше надати Taurus і ATACMS. За його словами, чим більша дальність ракет, тим коротша війна.

Додамо, у Службі безпеки України розповіли, як вперше підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року. Там заявили, що для атаки на незаконний об'єкт "пройшли сім кіл пекла".