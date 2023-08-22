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Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, інших варіантів немає, — Данілов

22 серпня 2023 13:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україна звільнятиме Крим військовим шляхом, інших варіантів немає, — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Україна звільнятиме Крим лише військовим шляхом. Вигнавши силою РФ з півострова, можна розраховувати на гарантії безпеки. 

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в переддень Саміту Кримської платформи. 

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За словами Олексія Данілова, Крим — це частина України, яку вона обов'язково звільнятиме. Українські захисники робитимуть це військовим шляхом, адже "іншого варіанту немає". 

"Будь-який інший випадок щодо Криму — це консервація ситуації, передача війни нашим нащадкам. Тому РФ, маючи Крим, ніколи не заспокоїться. Тільки вигнавши Росію з Криму, посунувши її в Азовському морі, ми будемо розуміти, що наша держава буде мати певні гарантії безпеки на певний час", — наголосив Данілов.

Варто нагадати, що у середу, 23 серпня, стартує Міжнародний Третій Саміт Кримської Платформи. Він матиме назву "Кроки до звільнення й відновлення стійкої безпеки у Криму та на Чорному й Азовському морях".

Нагадаємо, військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" веде спостереження за Кримським мостом. Агенти помітили вантажні кораблі російських окупантів, які можуть перевозити військову техніку.

Також ми писали, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені Антонова Валерій Романенко розповів, якою зброєю Україна може повністю знищити Кримський міст. За його словами, для цього потрібні німецькі крилаті ракети TAURUS.

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