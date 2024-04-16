Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинец обратился в суд в Аргентине по поводу его пыток оккупантами arrow

Украинец обратился в суд в Аргентине по поводу его пыток оккупантами

16 апреля 2024 15:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украинец обратился в суд в Аргентине по поводу его пыток оккупантами
Оккупанты на ТОТ. Иллюстративное фото: ГУР МО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Гражданин Украины подал иск против россиян в суд в Аргентине. Он заявил, что его пытали на временно оккупированной территории Украины.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Оккупанты пытали током

В своем заявлении в Федеральный суд в Буэнос-Айресе мужчина называет имена и позывные оккупантов, которые незаконно лишили его свободы и пытали электрическим током в середине и конце 2022 года.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Они использовали электрический ток. Это было невероятно больно, и я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди все еще там" , — рассказал он.

В жалобе говорится, что к уху и пальцу мужчины были прикреплены кабели, пропускающие электрический ток через его тело. Его держали вместе с другими по 12-20 человек в камерах площадью 10 метров.

Украинца пытали в течение 20 дней, в конце концов, его отпустили без предъявления обвинений и ему удалось скрыться на подконтрольной Украине территорию.

Его имя не называется, поскольку он опасается за своих родных, которые находятся под российской оккупацией.

Иск в суд занимает около 70 страниц и включает показания других людей, которые содержались в том же изоляторе, что и мужчина. Это подтверждает обвинения и выводы экспертов ООН о практике пыток россиянами.

Теперь суд в Аргентине должен решить, принимать ли жалобу, которая может занять месяцы. Если это произойдет — это будет первое дело о военных преступлениях России в Украине, поданное за пределами Европы и США.

Ранее бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум заявил, что уже специальный трибунал для России будет создан уже в этом году.

Мы также писали, что недавно в Гааге более 40 стран поддержали идею создать трибунал для РФ.

суд
украинцы
Аргентина
оккупанты
оккупация
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю