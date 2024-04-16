Украинец обратился в суд в Аргентине по поводу его пыток оккупантами

Оккупанты на ТОТ. Иллюстративное фото: ГУР МО

Гражданин Украины подал иск против россиян в суд в Аргентине. Он заявил, что его пытали на временно оккупированной территории Украины.

Об этом пишет Reuters.

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Оккупанты пытали током

В своем заявлении в Федеральный суд в Буэнос-Айресе мужчина называет имена и позывные оккупантов, которые незаконно лишили его свободы и пытали электрическим током в середине и конце 2022 года.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Они использовали электрический ток. Это было невероятно больно, и я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди все еще там" , — рассказал он.

В жалобе говорится, что к уху и пальцу мужчины были прикреплены кабели, пропускающие электрический ток через его тело. Его держали вместе с другими по 12-20 человек в камерах площадью 10 метров.

Украинца пытали в течение 20 дней, в конце концов, его отпустили без предъявления обвинений и ему удалось скрыться на подконтрольной Украине территорию.

Его имя не называется, поскольку он опасается за своих родных, которые находятся под российской оккупацией.

Иск в суд занимает около 70 страниц и включает показания других людей, которые содержались в том же изоляторе, что и мужчина. Это подтверждает обвинения и выводы экспертов ООН о практике пыток россиянами.

Теперь суд в Аргентине должен решить, принимать ли жалобу, которая может занять месяцы. Если это произойдет — это будет первое дело о военных преступлениях России в Украине, поданное за пределами Европы и США.

Ранее бывший директор управления спецрасследований Министерства юстиции США Эли Розенбаум заявил, что уже специальный трибунал для России будет создан уже в этом году.

Мы также писали, что недавно в Гааге более 40 стран поддержали идею создать трибунал для РФ.