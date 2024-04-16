Українець звернувся до суду в Аргентині щодо його катувань окупантами

Окупанти на ТОТ. Ілюстративне фото: ГУР МО

Громадянин України подав позов проти росіян до суду в Аргентині. Він заявив, що його катували на тимчасово окупованій території України.

Про це пише Reuters.

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Окупанти катували струмом

У своїй заяві до Федерального суду в Буенос-Айресі чоловік називає імена та позивні окупантів, які незаконно позбавили його волі та катували електричним струмом у середині та наприкінці 2022 року.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Вони використовували електричний струм. Це було неймовірно боляче, і я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей все ще там", — розповів він.

У скарзі йдеться, що до вуха і пальця чоловіка були прикріплені кабелі, які пропускали електричний струм через його тіло. Його утримували разом з іншими по 12-20 осіб в камерах площею 10 метрів.

Українця катували протягом 20 днів, зрештою його відпустили без пред'явлення звинувачень і йому вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Його ім'я не називається, оскільки він побоюється за своїх рідних, які досі перебувають під російською окупацією.

Позов до суду займає майже 70 сторінок та включає свідчення інших людей, які утримувалися в тому ж ізоляторі, що й чоловік. Це підтверджує звинувачення та висновки експертів ООН про практику катувань росіянами.

Тепер суд в Аргентині має вирішити, чи приймати скаргу, яка потенційно може зайняти місяці. Якщо це все ж станеться — це буде перша справа про воєнні злочини Росії в Україні, подана за межами Європи та США.

Раніше колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум заявив, що вже спеціальний трибунал для Росії створять вже цього року.

Також ми писали, що нещодавно у Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ.