Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українець звернувся до суду в Аргентині щодо його катувань окупантами arrow

Українець звернувся до суду в Аргентині щодо його катувань окупантами

16 квітня 2024 15:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українець звернувся до суду в Аргентині щодо його катувань окупантами
Окупанти на ТОТ. Ілюстративне фото: ГУР МО
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Громадянин України подав позов проти росіян до суду в Аргентині. Він заявив, що його катували на тимчасово окупованій території України. 

Про це пише Reuters.

Читайте також:

Окупанти катували струмом

У своїй заяві до Федерального суду в Буенос-Айресі чоловік називає імена та позивні окупантів, які незаконно позбавили його волі та катували електричним струмом у середині та наприкінці 2022 року.

"Мене затримали на роботі. Потім мене катували. Вони використовували електричний струм. Це було неймовірно боляче, і я втратив свідомість. Мені пощастило вижити. Багато людей все ще там", — розповів він.

У скарзі йдеться, що до вуха і пальця чоловіка були прикріплені кабелі, які пропускали електричний струм через його тіло. Його утримували разом з іншими по 12-20 осіб в камерах площею 10 метрів.

Українця катували протягом 20 днів, зрештою його відпустили без пред'явлення звинувачень і йому вдалося втекти на підконтрольну Україні територію.

Його ім'я не називається, оскільки він побоюється за своїх рідних, які досі перебувають під російською окупацією.

Позов до суду займає майже 70 сторінок та включає свідчення інших людей, які утримувалися в тому ж ізоляторі, що й чоловік. Це підтверджує звинувачення та висновки експертів ООН про практику катувань росіянами.

Тепер суд в Аргентині має вирішити, чи приймати скаргу, яка потенційно може зайняти місяці. Якщо це все ж станеться — це буде перша справа про воєнні злочини Росії в Україні, подана за межами Європи та США.

Раніше колишній директор управління спецрозслідувань Міністерства юстиції США Елі Розенбаум заявив, що вже спеціальний трибунал для Росії створять вже цього року.

Також ми писали, що нещодавно у Гаазі понад 40 країн підтримали ідею створити трибунал для РФ. 

суд
українці
Аргентина
окупанти
окупація
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем