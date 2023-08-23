Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украине необходимо перенести войну на территорию России: как это сделать arrow

Украине необходимо перенести войну на территорию России: как это сделать

23 августа 2023 06:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украине необходимо перенести войну на территорию России: как это сделать
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Без перенесения войны на территорию Российской Федерации эта война затянется надолго. Для этого Украине необходимо уничтожать военные объекты, аэродромы, порты и т.д.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в эфире Апостроф TV.

Читайте также:

ВСУ необходимо перенести войну на территорию РФ

Загородний отметил, что украинцам следует понимать, что без перенесения войны на территорию Российской Федерации эта война затянется надолго.

"Пока враг будет безнаказанно себя чувствовать, у них будет возможность бесконечно, учитывая их ресурсы, атаковать Украину. Украине интересно переносить войну на территорию Российской Федерации, уничтожать и военные объекты, аэродромы, порты, желательно в Новороссийске, и так далее", — сказал политтехнолог.

Он поставил в пример российский город Сольцы (там были повреждены вражеские военные самолеты) — это 700 километров от украинских границ. Украине просто необходимо максимально наращивать именно такие вооружения, способные избивать вглубь территории РФ. ВСУ должны уничтожать их логистическую и промышленную инфраструктуру.

"Смотрите, как изменилась ситуация после того, как Украина начала применять надводные дроны в Черном море, когда прибили тот танкер, который перевозил топливо в Керченском проливе, и российский десантный корабль — почему резко это "зерновое соглашение" начало реализовываться на практике, начали ходить суда, потому что россияне понимают только силу", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 23 августа, в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз