Украине необходимо перенести войну на территорию России: как это сделать

Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Без перенесения войны на территорию Российской Федерации эта война затянется надолго. Для этого Украине необходимо уничтожать военные объекты, аэродромы, порты и т.д.

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в эфире Апостроф TV.

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ВСУ необходимо перенести войну на территорию РФ

Загородний отметил, что украинцам следует понимать, что без перенесения войны на территорию Российской Федерации эта война затянется надолго.

"Пока враг будет безнаказанно себя чувствовать, у них будет возможность бесконечно, учитывая их ресурсы, атаковать Украину. Украине интересно переносить войну на территорию Российской Федерации, уничтожать и военные объекты, аэродромы, порты, желательно в Новороссийске, и так далее", — сказал политтехнолог.

Он поставил в пример российский город Сольцы (там были повреждены вражеские военные самолеты) — это 700 километров от украинских границ. Украине просто необходимо максимально наращивать именно такие вооружения, способные избивать вглубь территории РФ. ВСУ должны уничтожать их логистическую и промышленную инфраструктуру.

"Смотрите, как изменилась ситуация после того, как Украина начала применять надводные дроны в Черном море, когда прибили тот танкер, который перевозил топливо в Керченском проливе, и российский десантный корабль — почему резко это "зерновое соглашение" начало реализовываться на практике, начали ходить суда, потому что россияне понимают только силу", — подчеркнул эксперт.

Напомним, в ночь на 23 августа, в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.