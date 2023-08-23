Вибухи в Росії в Москва-Сіті: що відомо про атаку

Вибухи вночі в Москві. Фото: google.com

Сьогодні вночі в Москві біля башт Москва-Сіті стався потужний вибух. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, до будівлі, що будується біля ділового центру, втрапив БпЛА.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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"Цієї ночі ППО збив безпілотник у Можайському районі Московської області. Другий БпЛА потрапив до будівлі, що будується в Сіті. На місце пригод виїхали оперативні служби", — розповів Собянін.

Пізніше він додав, що внаслідок вибуху в ста метрах від місця подій вибило вікна в кількох багатоповерхівках. Така ж ситуація сталася і в Підмосков'ї у селищі Старбєєво, де вибуховою хвилею пошкоджено вікна.

Також мер російської столиці запевнив, що постраждалих чи жертв внаслідок "атаки" на Москву чи область немає.

Російські ЗМІ своєю чергою повідомляють, що БпЛА поцілив у недобудовану висотку поруч із баштами Москва-Сіті. Попередньо було пошкоджено 5 віконних прольотів з 10 по 15 поверх.

Нагадаємо, що вночі, 23 серпня, в російській столиці Москва, а також Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники.

Також ми писали, що в Московській області вночі 22 серпня лунають потужні вибухи. Про гучні звуки пишуть мешканці підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.