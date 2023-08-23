Україні необхідно перенести війну на територію Росії: як це зробити

Український військовий на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна затягнеться надовго. Для цього Україні необхідно знищувати військові об’єкти, аеродроми, порти і так далі.

Про це заявив політтехнолог Тарас Загородній в ефірі Апостроф TV.

Читайте також:

ЗСУ необхідно перенести війну на територію РФ

Загородній наголосив, що українцям варто розуміти, що без перенесення війни на територію Російської Федерації ця війна затягнеться надовго.

"Поки ворог буде безкарно себе почувати, вони матимуть можливості нескінченно, враховуючи їхні ресурси, атакувати Україну. Україні цікаво переносити війну на територію Російської Федерації, знищувати і військові об’єкти, аеродроми, порти, бажано в Новоросійську, і так далі", — сказав політтехнолог.

Він поставив за приклад російське місто Сольци (там були пошкоджені ворожі військові літаки) — це 700 кілометрів від українських кордонів. Україні просто необхідно максимально нарощувати саме такі озброєння, які здатні бити вглиб території РФ. ЗСУ повинні знищувати їхню логістичну та промислову інфраструктуру.

"Дивіться, як змінилася ситуація після того, як Україна почала застосовувати надводні дрони у Чорному морі, коли прибили той танкер, який перевозив паливо в Керченській протоці, і російський десантний корабель — чомусь різко ця "зернова угода" почала реалізовуватися на практиці, почали ходити судна, тому що росіяни розуміють тільки силу", — наголосив експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 23 серпня, в Москві біля башт Москва-Сіті стався потужний вибух. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, до будівлі, що будується біля ділового центру, втрапив БпЛА.