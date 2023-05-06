Украине нужно наращивать систему ПВО, в чем помогают западные партнеры, — Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников выступает на пресс-конференции в Киеве. Фото: УНИАН / Ратинский Вячеслав

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что средства ПВО являются целой сетью, поэтому закрыть небо, особенно такой большой страны как наша, сложно. Нужно большое количество комплексов, часть из которых нам предоставляют западные партнеры.

Об этом Резников рассказал в интервью "Год. За кадром" Дмитрию Комарову.

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Украинская сеть ПВО

"(ПВО — Ред.) это целая сеть, если посмотреть на карте, зная, где находятся наши батареи разных средств поражения. У них есть две составляющие, первое — насколько они видят — их системы радаров, для того, чтобы выявить цель. Километраж способности радаров — нарисуйте себе одно кольцо, а дальше — и высота, и расстояние, на котором мы можем поразить цель, и рисуйте себе еще одно кольцо. Условно говоря, в самолете, например, вы можете видеть на 60 км, а поразить на 30 км ракет. То же самое и ПВО", — отметил Резников.

Он пояснил, что наша страна велика, поэтому нужно большое количество комплексов, чтобы закрыть все небо.

Западная поддержка

Министр напомнил, что Украина одно время рассчитывалась за российский газ комплексами С-300, которые, вероятно, сейчас бьют по нам.

Резников объяснил, что именно поэтому нам нужно наращивать ПВО, в чем помогают западные партнеры. Так, у нас есть французские Crotale, немецкие IRIS-T и Gepard, норвежские NASAMS, американские Patriot, испанские Aspide — разные системы ПВО, работающие сейчас.

"Мы пытаемся закрыть небо полнее, но сегодня есть, кроме крылатых и баллистических ракет, иранские дроны. Мы достаточно умело научились их уничтожать, но это все равно расход ракет. Поэтому нам нельзя останавливаться и поэтому нам нужна современная авиаплатформа — самолет, который тоже усилит наше ПВО. Потому что самолетами тоже можно сбивать, имея соответствующий радар, вооружение и авионику сбивать дроны, а также крылатые ракеты", — добавил Резников.

Напомним, что Министр обороны Алексей Резников рассказал, как украинская делегация летела на переговоры с Россией в Белоруссию в начале полномасштабного вторжения. По его словам, самым сложным решением было согласиться ехать на эти переговоры.