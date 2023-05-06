Україні потрібно нарощувати систему ППО, у чому допомагають західні партнери, — Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков виступає на пресконференції в Києві. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що засоби ППО є цілою мережею, тож закрити небо, особливою такої великої країни як наша, складно. Потрібна чимала кількість комплексів, частину з яких нам надають західні партнери.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю "Рік. За кадром" Дмитру Комарову.

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Українська мережа ППО

"(ППО — Ред.) це ціла мережа, якщо подивитися на карті, знаючи, де знаходяться наші батареї різних засобів ураження. У них є дві складові, перше — наскільки вони бачать — їхні системи радарів, для того, щоб виявити ціль. Для того, щоб ціль уразити, треба спочатку її виявити, побачити. Кілометраж спроможності радарів — намалюйте собі одне кільце, а далі — і висота, і відстань, на якій ми можемо уразити ціль, і малюйте собі ще одне кільце. Умовно кажучи, на літаку, наприклад, ви можете бачити на 60 км, а уразити на 30 км ракет. Те ж саме й ППО", — зазначив Резніков.

Він пояснив, що наша країна велика, тому потрібна чимала кількість комплексів, щоб закрити все небо.

Західна підтримка

Міністр нагадав, що Україна у свій час розраховувалась за російський газ комплексами С-300, які, ймовірно, нині б'ють по нас.

Резніков пояснив, що саме тому нам потрібно нарощувати ППО, у чому нам допомагають західні партнери. Так, ми маємо французькі Crotale, німецькі IRIS-T та Gepard, норвезькі NASAMS, американські Patriot, іспанські Aspide — різні системи ППО, що працюють зараз.

"Ми намагаємося закрити небо повніше, але сьогодні є, крім крилатих і балістичних ракет, іранські дрони. Ми досить вправно навчилися їх нищити, але це однаково витрата ракет. Тому нам не можна зупинятися і тому нам потрібна сучасна авіаплатформа — літак, який теж посилить наше ППО. Тому що літаками теж можна збивати, маючи відповідний радар, озброєння й авіоніку збивати дрони, а також крилаті ракети", — додав Резніков.

Нагадаємо, що Міністр оборони Олексій Резніков розповів, як українська делегація летіла на переговори з Росією до Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. За його словами, найскладнішим рішенням було погодитись їхати на ці перемовини.