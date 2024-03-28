Украинские военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба

Украинский военный на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие прошли пятинедельный курс по тактической медицине в Великобритании. Бойцы обучали эвакуации раненых из застройки, оказанию помощи раненым с тяжелыми травмами и массовому осмотру.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 28 марта.

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В Генштабе рассказали, что наших военных обучали инструкторы Сухопутных войск Великобритании, Королевских ВВС, Сухопутных войск Нидерландов и Пожарно-спасательной службы Исландии.

Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ 1/6 ​ 6

Цель этих заданий — научить единым стандартам помощи военнослужащих Вооруженных Сил Украины с разными уровнями подготовки — от абсолютных новичков до опытных медиков.

"Обучение состояло из изучения действий в системе окопов, эвакуации раненых из застройки, массового осмотра раненых с различными травмами, оказанию помощи пострадавшим с тяжелыми ранениями, вызванными взрывами и стрелковым оружием, помощи и способам безопасно вытащить пострадавших из гражданских и военных транспортных средств, эвакуации раненых под огнем, а также лечения осколочных ранений", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что инструкторы обучали украинцев по разным темам, включая сортировку раненых, клиническим и психиатрическим сценариям, чтобы они могли спасать жизнь на поле боя. По возвращении домой медики будут делиться знаниями с другими военнослужащими Сил обороны.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали об учениях наших бойцов в Британии, которые учились вести позиционные боевые действия.

А Министерство обороны Великобритании показало первых украинских военных пилотов, завершивших базовую летную подготовку для управления западными истребителями. Они прошли его под руководством инструкторов Королевских ВВС Британии.