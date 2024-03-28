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Украинские военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба

28 марта 2024 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украинские военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба
Украинский военный на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военнослужащие прошли пятинедельный курс по тактической медицине в Великобритании. Бойцы обучали эвакуации раненых из застройки, оказанию помощи раненым с тяжелыми травмами и массовому осмотру.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ в четверг, 28 марта.

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В Генштабе рассказали, что наших военных обучали инструкторы Сухопутных войск Великобритании, Королевских ВВС, Сухопутных войск Нидерландов и Пожарно-спасательной службы Исландии.

  • Украине военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба - фото 1
    Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
  • Украине военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба - фото 2
    Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
  • Украине военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба - фото 3
    Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
  • Украине военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба - фото 4
    Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
  • Украине военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба - фото 5
    Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
  • Украине военные прошли обучение по тактической медицине в Британии — кадры от Генштаба - фото 6
    Украинские военные на обучении медицине в Британии. Фото: Генштаб ВСУ
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Цель этих заданий — научить единым стандартам помощи военнослужащих Вооруженных Сил Украины с разными уровнями подготовки — от абсолютных новичков до опытных медиков.

"Обучение состояло из изучения действий в системе окопов, эвакуации раненых из застройки, массового осмотра раненых с различными травмами, оказанию помощи пострадавшим с тяжелыми ранениями, вызванными взрывами и стрелковым оружием, помощи и способам безопасно вытащить пострадавших из гражданских и военных транспортных средств, эвакуации раненых под огнем, а также лечения осколочных ранений", — говорится в сообщении ведомства. 

Там добавили, что инструкторы обучали украинцев по разным темам, включая сортировку раненых, клиническим и психиатрическим сценариям, чтобы они могли спасать жизнь на поле боя. По возвращении домой медики будут делиться знаниями с другими военнослужащими Сил обороны.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали об учениях наших бойцов в Британии, которые учились вести позиционные боевые действия.

А Министерство обороны Великобритании показало первых украинских военных пилотов, завершивших базовую летную подготовку для управления западными истребителями. Они прошли его под руководством инструкторов Королевских ВВС Британии.

военные учения
Генштаб ВСУ
Великобритания
война в Украине
тактическая медицина

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