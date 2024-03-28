Українські військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу

Український військовий на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці пройшли п’ятитижневий курс з тактичної медицини у Великій Британії. Бійців навчали евакуації поранених із забудови, наданню допомоги пораненим з важкими травмами та масовому огляду.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 28 березня.

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У Генштабі розповіли, що наших військових навчали інструктори та інструкторки Сухопутних військ Великої Британії, Королівських ВПС, Сухопутних військ Нідерландів та Пожежно-рятувальної служби Ісландії.

Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ 1 / 6

Мета цих завдань — навчити єдиним стандартам допомоги військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних сил України з різними рівнями підготовки — від абсолютних новачків до досвідчених медиків.

"Навчання складалося з вивчення дій в системі окопів, евакуації поранених із забудови, масового огляду поранених з різними травмами, надання допомоги постраждалим з тяжкими пораненнями, спричиненими вибухами та стрілецькою зброєю, допомоги та способів безпечно витягнути постраждалих з цивільних та військових транспортних засобів, евакуації поранених під вогнем, а також лікування осколкових поранень", — йдеться у повідомленні відомства.

Там додали, що інструктори навчали українців за різними темами, включно з сортуванням поранених, клінічним і психіатричним сценаріям, аби вони могли рятувати життя на полі бою. Після повернення додому медики будуть ділитися знаннями з іншими військовослужбовцями Сил оборони.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли про навчання наших бійців у Британії, які вчились вести позиційні бойові дії.

А Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських військових пілотів, які завершили базову льотну підготовку для управління західними винищувачами. Вони пройшли її під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Британії.