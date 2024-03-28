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Українські військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу

28 березня 2024 11:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Українські військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу
Український військовий на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військовослужбовці пройшли п’ятитижневий курс з тактичної медицини у Великій Британії. Бійців навчали евакуації поранених із забудови, наданню допомоги пораненим з важкими травмами та масовому огляду. 

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ у четвер, 28 березня. 

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У Генштабі розповіли, що наших військових навчали інструктори та інструкторки Сухопутних військ Великої Британії, Королівських ВПС, Сухопутних військ Нідерландів та Пожежно-рятувальної служби Ісландії.

  • Україні військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу - фото 1
    Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Україні військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу - фото 2
    Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Україні військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу - фото 3
    Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Україні військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу - фото 4
    Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Україні військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу - фото 5
    Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
  • Україні військові пройшли навчання з тактичної медицини у Британії — кадри від Генштабу - фото 6
    Українські військові на навчанні з медицини в Британії. Фото: Генштаб ЗСУ
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Мета цих завдань — навчити єдиним стандартам допомоги військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних сил України з різними рівнями підготовки — від абсолютних новачків до досвідчених медиків. 

"Навчання складалося з вивчення дій в системі окопів, евакуації поранених із забудови, масового огляду поранених з різними травмами, надання допомоги постраждалим з тяжкими пораненнями, спричиненими вибухами та стрілецькою зброєю, допомоги та способів безпечно витягнути постраждалих з цивільних та військових транспортних засобів, евакуації поранених під вогнем, а також лікування осколкових поранень", — йдеться у повідомленні відомства. 

Там додали, що інструктори навчали українців за різними темами, включно з сортуванням поранених, клінічним і психіатричним сценаріям, аби вони могли рятувати життя на полі бою. Після повернення додому медики будуть ділитися знаннями з іншими військовослужбовцями Сил оборони. 

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі розповіли про навчання наших бійців у Британії, які вчились вести позиційні бойові дії. 

А Міністерство оборони Великої Британії показало перших українських військових пілотів, які завершили базову льотну підготовку для управління західними винищувачами. Вони пройшли її під керівництвом інструкторів Королівських ВПС Британії.

військові навчання
Генштаб ЗСУ
Велика Британія
війна в Україні
тактична медицина

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