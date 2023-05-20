По Украине воздушная тревога. Фото: REUTERS

По Украине распространяется воздушная тревога.

В Киевской области объявлена воздушная тревога.

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Сообщается, что 2 группы беспилотников на подлете к Киевской области.

Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 . Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.