По Украине распространяется воздушная тревога
20 мая 2023 00:34
обновлено: 00:41
По Украине воздушная тревога. Фото: REUTERS
По Украине распространяется воздушная тревога.
В Киевской области объявлена воздушная тревога.
Читайте также:
00:40:
Сообщается, что 2 группы беспилотников на подлете к Киевской области.
Напомним, США и их союзники планируют передать Украине истребители F-16 . Когда это произойдет, окончательно не сообщается. Известно, что в ближайшие месяцы будет установлено, кто именно, когда и сколько предоставит самолеты.