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Загроза атаки дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу

20 травня 2023 00:34
оновлено: 00:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Загроза атаки дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу
Україною шириться повітряна тривога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Росія практично не пропускає жодної ночі, аби не кошмарити Україну повітряними атаками. Цієї ночі РФ знову вдалася до терору з повітря. Після опівночі Україною почала ширитись повітряна тривога.

Практично відразу було оголошена тривога у Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що атака може відбутися безпілотниками.

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Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.

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