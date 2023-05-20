Загроза атаки дронів: у кількох областях оголошено повітряну тривогу

Україною шириться повітряна тривога. Фото: REUTERS

Росія практично не пропускає жодної ночі, аби не кошмарити Україну повітряними атаками. Цієї ночі РФ знову вдалася до терору з повітря. Після опівночі Україною почала ширитись повітряна тривога.

Практично відразу було оголошена тривога у Київській області. У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють, що атака може відбутися безпілотниками.

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Нагадаємо, США та їхні союзники планують передати Україні винищувачі F-16. Коли саме це відбудеться, остаточно не повідомляється. Відомо, що найближчими місяцями буде з'ясовано, хто саме, коли і скільки надасть літаків.