Угроза шахедов: по Украине распространяется воздушная тревога
По Украине — воздушная тревога. Сообщатся об угрозе беспилотников.
По данным мониторинговых каналов, зафиксирован ряд целей, вероятно, Шахеды.
Сейчас самая большая опасность на юге страны. Воздушная тревога объявлена:
- Херсонской,
- Николаевской,
- в Кировоградской областях.
00:36:
00:44:
В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская обласная военная администрация.
Также сообщается о Шахедах в направлении Киева. Не игнорируйте тревоги!
В ГСЧС напоминают, если в вашем регионе объявлена Воздушная тревога, направляйтесь к ближайшему укрытию или воспользуйтесь правилом "двух стен".
00:54:
Воздушная тревога в Сумской области!
01:05:
Воздушная тревога в Киеве!
"На подступах к Киеву работает ПВО", — сообщает Киевская городская военная администрация.
01:13:
Воздушная тревога в Черкасской области!
Мониторинговые группы сообщают о движении БПЛА в направлении Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Винницкой областей.
Напомним, военное командование раскрыло данные о потерях российских войск в войне против Украины: более 206 тысяч солдат были ликвидированы, в том числе 460 были уничтожены ВСУ только вчера. Кроме того, украинские вооруженные силы сбили один российский военный самолет и повредили еще один.