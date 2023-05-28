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Угроза шахедов: по Украине распространяется воздушная тревога

28 мая 2023 00:36
обновлено: 01:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Угроза шахедов: по Украине распространяется воздушная тревога
По Украине объявлена воздушная тревога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По Украине — воздушная тревога. Сообщатся об угрозе беспилотников.

По данным мониторинговых каналов, зафиксирован ряд целей, вероятно, Шахеды.

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Сейчас самая большая опасность на юге страны. Воздушная тревога объявлена:

  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • в Кировоградской областях.

00:36:

00:44:

В Киевской области объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская обласная военная администрация.

Также сообщается о Шахедах в направлении Киева. Не игнорируйте тревоги!

В ГСЧС напоминают, если в вашем регионе объявлена Воздушная тревога, направляйтесь к ближайшему укрытию или воспользуйтесь правилом "двух стен".

00:54:

Воздушная тревога в Сумской области!

01:05:

Воздушная тревога в Киеве!

"На подступах к Киеву работает ПВО", — сообщает Киевская городская военная администрация.

01:13:

Воздушная тревога в Черкасской области!

Мониторинговые группы сообщают о движении БПЛА в направлении Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Винницкой областей.

Напомним, военное командование раскрыло данные о потерях российских войск в войне против Украины: более 206 тысяч солдат были ликвидированы, в том числе 460 были уничтожены ВСУ только вчера. Кроме того, украинские вооруженные силы сбили один российский военный самолет и повредили еще один.

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