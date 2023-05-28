Загроза шахедів: Україною шириться повітряна тривога
Україною шириться повітряна тривога. Повідомляться про загрозу безпілотників.
За даними моніторингових каналів, зафіковано кілька цілей, ймовірно, Шахеди.
Зараз найбільша небезпека на півдні країни. Повітряна тривога оголошена наразі в:
- Херсонській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській областях.
00:36:
00:44:
На Київщині оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
Також повідомляється про Шахеди у напрямку Києва. Не ігноруйте тривоги!
У ДСНС нагадують, якщо у вашому регіоні оголошено Повітряну тривогу, прямуйте до найближчого укриття або скористайтеся правилом "двох стін".
00:54:
Повітряна тривога в Сумській області!
01:05:
Повітряна тривога в місті Київ!
"На підступах до Києва працює ППО", — повідомляє Київська міська військова адміністрація.
01:13:
Повітряна тривога в Черкаській області!
Моніторингові групи повідомляють про рух БПЛА у напрямках Київщини, Житомирщини, Черкащини, Полтавщини, Вінничини.
Нагадаємо, військове командування розкрило дані про втрати російських військ у війні проти України: понад 206 тисяч солдатів було ліквідовано, зокрема 460 було знищено ЗСУ лише вчора. Крім того, українські Збройні сили збили один російський військовий літак та пошкодили ще один.