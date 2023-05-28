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Загроза шахедів: Україною шириться повітряна тривога

28 травня 2023 00:36
оновлено: 01:21
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Загроза шахедів: Україною шириться повітряна тривога
Україною шириться повітряна тривога. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Україною шириться повітряна тривога. Повідомляться про загрозу безпілотників.

За даними моніторингових каналів, зафіковано кілька цілей, ймовірно, Шахеди. 

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Зараз найбільша небезпека на півдні країни. Повітряна тривога оголошена наразі в:

  • Херсонській,
  • Миколаївській,
  • Кіровоградській областях.

00:36:

00:44:

На Київщині оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

Також повідомляється про Шахеди у напрямку Києва. Не ігноруйте тривоги!

У ДСНС нагадують, якщо у вашому регіоні оголошено Повітряну тривогу, прямуйте до найближчого укриття або скористайтеся правилом "двох стін".

00:54:

Повітряна тривога в Сумській області!

01:05:

Повітряна тривога в місті Київ!

"На підступах до Києва працює ППО", — повідомляє Київська міська військова адміністрація.

01:13:

Повітряна тривога в Черкаській області!

Моніторингові групи повідомляють про рух БПЛА у напрямках Київщини, Житомирщини, Черкащини, Полтавщини, Вінничини.

Нагадаємо, військове командування розкрило дані про втрати російських військ у війні проти України: понад 206 тисяч солдатів було ліквідовано, зокрема 460 було знищено ЗСУ лише вчора. Крім того, українські Збройні сили збили один російський військовий літак та пошкодили ще один.

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