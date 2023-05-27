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У Генштабі уточнили втрати росіян у війні

27 травня 2023 22:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Генштабі уточнили втрати росіян у війні
Збройні сили України Фото: Генштаб
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генеральний штаб Збройних Сил України вніс коригування до звіту про загальні втрати противника на основі нових розвідувальних даних. В армійському штабі уточнили, що втрати, які противник зазнає завтра, будуть включені до вже відкоригованого сьогоднішнього звіту.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Втрати окупантів

"Перегляд даних, як правило, спричиняє зміни у більший чи менший бік. Ми закликаємо до терпимості щодо цього факту", — було заявлено представниками Генштабу.

Також у Генштабі уточнили, що було опубліковано оновлені дані, які враховують усі наявні на цей час уточнення за період з 24 лютого 2022 року.

Військове командування розкрило дані про втрати російських військ у війні проти України: понад 206 тисяч солдатів було ліквідовано, у тому числі 460 було знищено ЗСУ лише вчора. Крім того, українські збройні сили збили один російський військовий літак та пошкодили ще один.

Тим часом російські ЗМІ повідомили, що за останні два тижні було ідентифіковано імена понад тисячу знищених в Україні окупантів. Загалом список, складений журналістами, налічує 24 005 імен ліквідованих супротивників.

Потери оккупантов
Втрати окупантів. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що ворог ні на секунду не залишає спроб захопити ще більше української території, проте наші захисники дають гідну відсіч. Так, минулої доби, 26 травня, самоліквідувалося ще 480 окупантів .

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