По Украине распространяется воздушная тревога — почему и какие области в опасности

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в среду 24 апреля, объявили в трех областях Украины. В опасности Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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