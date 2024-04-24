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По Украине распространяется воздушная тревога — почему и какие области в опасности

24 апреля 2024 00:44
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
По Украине распространяется воздушная тревога — почему и какие области в опасности
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в среду 24 апреля, объявили в трех областях Украины. В опасности Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 00:42

Почему объявили воздушную тревогу

В 00:42 военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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