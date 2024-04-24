По Украине распространяется воздушная тревога — почему и какие области в опасности
24 апреля 2024 00:44
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Украине сейчас, ночью в среду 24 апреля, объявили в трех областях Украины. В опасности Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.
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