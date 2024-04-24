Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці
24 квітня 2024 00:44
У кількох областях України оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу в Україні зараз, вночі в середу 24 квітня, оголосили у трьох областях України. У небезпеці Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
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