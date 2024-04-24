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Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці

24 квітня 2024 00:44
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Україною шириться повітряна тривога — чому та які області в небезпеці
У кількох областях України оголосили повітряну тривогу
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, вночі в середу 24 квітня, оголосили у трьох областях України. У небезпеці Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог станом на 00:42

Чому оголосили повітряну тривогу

О 00:42 військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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