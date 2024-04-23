Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Дніпрі пролунали вибухи — місто під ударом arrow

В Дніпрі пролунали вибухи — місто під ударом

23 квітня 2024 22:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Дніпрі пролунали вибухи — місто під ударом
Мобільна група ППО відкриває вогонь по безпілотнику. Фото: rivnenews.com.ua
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Дніпрі пролунали вибухи. Місто перебуває під ударом російських військ, в регіоні триває повітряна тривога.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Вибухи в Дніпрі

За повідомленням місцевих спільнот у соцмережах, у місті спрацювало ППО по розвідувальному безпілотнику "Орлан", який увійшов у повітряний простір міста.

дніпро ппо
Джерело: Telegram

Збиття також підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його повідомленням, це вже другий дрон, який було за день збито над містом.

дніпро вибухи
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі прогриміли сьогодні вдень, через що постраждали четверо людей.

Гучно було і в Харкові: місто перебувало під ударом балістичних ракет. 

вибух
Дніпро
Україна
повітряна тривога
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

19 квітня 2024

13:46 Народний синоптик Наталка Діденко попередила про заморозки — коли ситуація покращиться

Розклад ефірів

Всі ефіри