В Дніпрі пролунали вибухи — місто під ударом

Мобільна група ППО відкриває вогонь по безпілотнику. Фото: rivnenews.com.ua

В Дніпрі пролунали вибухи. Місто перебуває під ударом російських військ, в регіоні триває повітряна тривога.

Про це інформують місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Дніпрі

За повідомленням місцевих спільнот у соцмережах, у місті спрацювало ППО по розвідувальному безпілотнику "Орлан", який увійшов у повітряний простір міста.

Джерело: Telegram

Збиття також підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його повідомленням, це вже другий дрон, який було за день збито над містом.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі прогриміли сьогодні вдень, через що постраждали четверо людей.

Гучно було і в Харкові: місто перебувало під ударом балістичних ракет.