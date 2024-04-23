В Дніпрі пролунали вибухи — місто під ударом
23 квітня 2024 22:33
Мобільна група ППО відкриває вогонь по безпілотнику. Фото: rivnenews.com.ua
В Дніпрі пролунали вибухи. Місто перебуває під ударом російських військ, в регіоні триває повітряна тривога.
Про це інформують місцеві Telegram-канали.
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За повідомленням місцевих спільнот у соцмережах, у місті спрацювало ППО по розвідувальному безпілотнику "Орлан", який увійшов у повітряний простір міста.
Збиття також підтвердив і голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його повідомленням, це вже другий дрон, який було за день збито над містом.
Нагадаємо, вибухи в Дніпрі прогриміли сьогодні вдень, через що постраждали четверо людей.
Гучно було і в Харкові: місто перебувало під ударом балістичних ракет.
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