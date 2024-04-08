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В Украине распространяется воздушная тревога — какая угроза

8 апреля 2024 13:26
обновлено: 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога 8 апреля
Истребитель МиГ-31К. Фото иллюстративное: Википедия
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине в который раз за день звучит воздушная тревога. В этот раз опасность связана со взлетом истребителя МиГ-31К и угрозой баллистического обстрела.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

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Воздушная тревога в Украине 8 апреля

13:26 стало известно, что взлетел истребитель МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области РФ. В связи с этим в ВС ВСУ сообщили о воздушной тревоге.

Воздушная тревога 8 апреля
Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта тревог

13:29 "покраснели" все области Украины.

Воздушная тревога 8 апреля
Скриншот карты тревог

Напомним, российские захватчики в ночь на 8 апреля нанесли удар по Украине ракетой и двумя десятками "шахедов". Воздушные силы уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-5 и 24 ударных БпЛА.

В частности, российские террористы в очередной раз направили несколько волн ударных беспилотников по южным регионам. В Одесском районе есть попадание и разрушение.

война
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война в Украине

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