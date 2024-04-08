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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

8 квітня 2024 13:26
оновлено: 13:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Повітряна тривога 8 квітня
Винищувач МіГ-31К. Фото ілюстративне: Вікіпедія
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

В Україні вже вкотре за день лунає повітряна тривога. На цей раз небезпека пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К та загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

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13:26 стало відомо, що злетів винищувач МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ. У зв'язку з цим у ПС ЗСУ повідомили про повітряну тривогу. 

Повітряна тривога 8 квітня
Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа тривог

13:29 "почервоніли" усі області України. 

Повітряна тривога 8 квітня
Скриншот мапи тривог

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.

Зокрема, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.

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