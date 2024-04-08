Повітряна тривога 8 квітня

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
В Україні вже вкотре за день лунає повітряна тривога. На цей раз небезпека пов'язана зі зльотом винищувача МіГ-31К та загрозою балістичного обстрілу.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Повітряна тривога в Україні 8 квітня
13:26 стало відомо, що злетів винищувач МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області РФ. У зв'язку з цим у ПС ЗСУ повідомили про повітряну тривогу.
Мапа тривог
13:29 "почервоніли" усі області України.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 8 квітня завдали удару по Україні ракетою та двома десятками "шахедів". Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-5 та 24 ударних БпЛА.
Зокрема, російські терористи вкотре спрямували декілька хвиль ударних безпілотників по південних регіонах. В Одеському районі є влучання та руйнування.
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