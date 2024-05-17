В Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей

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В пятницу, 17 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. В основном "красными" стали восточные и южные регионы.

Пока известно об угрозе баллистических обстрелов. В запорожской и Днепропетровской области есть угроза артиллерийских обстрелов. Также под вражеским огнем может оказаться Полтавщина, Донецкая область, Харьковщина и Луганщина.

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Напомним, 16 мая в Украине объявляли тревоги из-за возможного применения баллистических ракет.

Накануне вечером в Харькове были слышны взрывы . Город находился под ударом русских БПЛА.