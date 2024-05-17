В Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей

По Украине ширится воздушная тревога —какая угроза
17 мая 2024 07:19
Иллюстрация. Фото: 24 канал
В пятницу, 17 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. В основном "красными" стали восточные и южные регионы.
Пока известно об угрозе баллистических обстрелов. В запорожской и Днепропетровской области есть угроза артиллерийских обстрелов. Также под вражеским огнем может оказаться Полтавщина, Донецкая область, Харьковщина и Луганщина.
Читайте также:
Новость дополняется.
Напомним, 16 мая в Украине объявляли тревоги из-за возможного применения баллистических ракет.
Накануне вечером в Харькове были слышны взрывы . Город находился под ударом русских БПЛА.
Читайте Новини.LIVE!