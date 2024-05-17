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По Украине ширится воздушная тревога —какая угроза

17 мая 2024 07:19
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Украине объявили воздушную тревогу в ряде областей
Иллюстрация. Фото: 24 канал
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В пятницу, 17 мая, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. В основном "красными" стали восточные и южные регионы.

Пока известно об угрозе баллистических обстрелов. В запорожской и Днепропетровской области есть угроза артиллерийских обстрелов. Также под вражеским огнем может оказаться Полтавщина, Донецкая область, Харьковщина и Луганщина.

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Напомним, 16 мая в Украине объявляли тревоги из-за возможного применения баллистических ракет.

Накануне вечером в Харькове были слышны взрывы . Город находился под ударом русских БПЛА.

обстрелы
Новости Харькова
ПВО
воздушная тревога
война в Украине

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