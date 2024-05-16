Українців попереджають про загрозу застосування балістики 16 травня

Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони

В низці областей України у четвер, 16 травня, оголошено повітряну тривогу. Мешканців попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога 16 травня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники попередили про рух ракети зі сходу у напрямку Полтавської області.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 08:20 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Миколаївщини сталася пожежа на станції техобслуговування.