Українців попереджають про загрозу застосування балістики 16 травня

Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
В низці областей України у четвер, 16 травня, оголошено повітряну тривогу. Мешканців попереджають про загрозу застосування балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога 16 травня
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
Згодом захисники попередили про рух ракети зі сходу у напрямку Полтавської області.
Станом на 08:20 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.
Також ми писали, що внаслідок обстрілу Миколаївщини сталася пожежа на станції техобслуговування.
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