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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

16 травня 2024 08:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Українців попереджають про загрозу застосування балістики 16 травня
Ракета в небі. Ілюстративне фото: Міноборони
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В низці областей України у четвер, 16 травня, оголошено повітряну тривогу. Мешканців попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники попередили про рух ракети зі сходу у напрямку Полтавської області.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 08:20 повітряну тривогу оголошено у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 16 травня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби завдали 260 ударів по Запорізькій області. У Василівському районі було поранено двох чоловіків та жінку.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Миколаївщини сталася пожежа на станції техобслуговування.

обстріли
окупанти
ППО
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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