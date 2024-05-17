Україною шириться повітряна тривога — яка загроза
17 травня 2024 07:19
Російська ракета. Фото: РБК-Україна
У п'ятницю, 17 травня, в Україні оголосили повітряну тривогу у ряді областей. В основному "червоними" сталли східні та південні регіони.
Наразі відомо про загрозу балістичних обстрілів. У запорізькій та Дніпропетровській області є загроза артилерійських обсттрілів. Також під ворожим вогнем може опинитиись Полтавщина, Донеччина, Харківщина та Луганщина.
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Нагадаємо, 16 травня в Україні оголошували тривогу через можливе застосування балістичних ракет.
Напередодні ввечері у Харкові було чутно вибухи. Місто знаходилось під ударом російських БпЛА.
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