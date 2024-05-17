Російська ракета. Фото: РБК-Україна

У п'ятницю, 17 травня, в Україні оголосили повітряну тривогу у ряді областей. В основному "червоними" сталли східні та південні регіони.

Наразі відомо про загрозу балістичних обстрілів. У запорізькій та Дніпропетровській області є загроза артилерійських обсттрілів. Також під ворожим вогнем може опинитиись Полтавщина, Донеччина, Харківщина та Луганщина.

Читайте також:

Інтерактивна мапа тривог в Україні. Фото: моніторинговий сайт

Нагадаємо, 16 травня в Україні оголошували тривогу через можливе застосування балістичних ракет.

Напередодні ввечері у Харкові було чутно вибухи. Місто знаходилось під ударом російських БпЛА.