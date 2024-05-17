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Україною шириться повітряна тривога — яка загроза

17 травня 2024 07:19
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Степан Гафтко
редактор
В Україні оголосили повітряну тривогу у ряді областей
Російська ракета. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У п'ятницю, 17 травня, в Україні оголосили повітряну тривогу у ряді областей. В основному "червоними" сталли східні та південні регіони.

Наразі відомо про загрозу балістичних обстрілів. У запорізькій та Дніпропетровській області є загроза артилерійських обсттрілів. Також під ворожим вогнем може опинитиись Полтавщина, Донеччина, Харківщина та Луганщина.

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Інтерактивна мапа тривог в Україні. Фото: моніторинговий сайт 

Нагадаємо, 16 травня в Україні оголошували тривогу  через можливе застосування балістичних ракет. 

Напередодні ввечері у Харкові було чутно вибухи. Місто знаходилось під ударом російських БпЛА.

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повітряна тривога
війна в Україні

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