Воздушная тревога вечером 24 июля: ракетная угроза

По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракетоносителя
Вечером, 24 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога вечером 24 июля
Обновлено 23:12. В Украине объявлена воздушная тревога в ряде северных, восточных и южных областей.
Также мониторинговые каналы отмечают, что причиной есть взлет Ту-22м3 вдоль Северо-Восточной границы.
Обновлено 23:16. "Воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях связана с активностью Ту-22м3 с аэродрома Сольцы, Новгородской области РФ", — сообщают также воздушные силы.
Напомним, что сегодня, 24 июля, в Одесской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности. Граждан призывают перейти в укрытие.
Также мы сообщали, что ночью, 24 июля, в Украине второй раз за ночь раздавалась воздушная тревога. Карта тревог объявлена в нескольких областях Украины.