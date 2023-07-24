Воздушная тревога вечером 24 июля: ракетная угроза

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Вечером, 24 июля, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза атаки истребителей-ракетоносителей с российской границы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога вечером 24 июля

Обновлено 23:12. В Украине объявлена воздушная тревога в ряде северных, восточных и южных областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Также мониторинговые каналы отмечают, что причиной есть взлет Ту-22м3 вдоль Северо-Восточной границы.

Источник: t.me/war_monitor

Обновлено 23:16. "Воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областях связана с активностью Ту-22м3 с аэродрома Сольцы, Новгородской области РФ", — сообщают также воздушные силы.

Источник: t.me/kpszsu

Напомним, что сегодня, 24 июля, в Одесской области объявили воздушную тревогу. В воздушных силах предупреждают о ракетной опасности. Граждан призывают перейти в укрытие.

Также мы сообщали, что ночью, 24 июля, в Украине второй раз за ночь раздавалась воздушная тревога. Карта тревог объявлена в нескольких областях Украины.