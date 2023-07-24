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В Україні знову у деяких областях оголошена повітряна тривога: загроза БпЛА

24 липня 2023 01:58
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога в Україні вночі 24 липня
У небі ворожі безпілотники. Фото: соцмережі
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 24 липня в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Мапа тривог оголошена у кількох областях України.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні вночі 24 липня

Мапа тривог знову почала "червоніти" близько другої ночі.

Моніторингові канали повідомляють, що  існує загроза застосування БпЛА типу ,,Shahed" з півдня. 

Небезпечно може бути в Одеській області.

Кримські пабліки публікують відео, як в напрямку Одеси летять безпілотники.

Нагадаємо, ввечері 23 липня в Україні у деяких областях була оголошена повітряна тривога. Вона почала ширитися близько 23:00. Повітряні сили України повідомили про активність ворожої авіації. 

Ми писали, що вночі 23 липня Росія знову вдалася до масованої атаки по Одесі. Так, ворог атакував місто щонайменше 5 видами ракет усіх видів базування: "Калібри", "Онікси", "Х-22" та "Іскандер-К", а також застосував балістичні "Іскандер-М".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головною метою ракетних обстрілів РФ Одеси та області є повна ізоляція виходу України до Чорного моря. Шляхом залякування Росія хоче ліквідувати "зусилля з відновлення функціонування "зернового коридору".

Тако ми писали, що в Офісі Президента України відреагували на нічний обстріл Одеси 23 липня. Там назвали це неприхованим терором мирного міста.

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