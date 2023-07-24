Повітряна тривога ввечері 24 липня: ракетна загроза

Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракетоносія
Ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога ввечері 24 липня
Оновлено 23:12. В Україні оголошено повітряну тривогу в низці північних, східних та південних областей.
Також моніторингові канали зазначають, що причиною є зліт Ту-22м3 вздовж Північно-Східного кордону.
Оновлено 23:16. "Повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях пов’язана з активністю Ту-22м3 з аеродрому Сольці, Новгородської області РФ", — повідомляють також повітряні сили.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку. Громадян закликають перейти в укриття.
Також ми повідомляли, що вночі, 24 липня в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Мапа тривог оголошена у кількох областях України.