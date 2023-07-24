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Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракетоносія

24 липня 2023 23:09
оновлено: 23:25
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога ввечері 24 липня: ракетна загроза
Ракета летить в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 24 липня, в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза атаки винищувачів-ракетоносіїв із російського кордону. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога ввечері 24 липня

Оновлено 23:12. В Україні оголошено повітряну тривогу в низці північних, східних та південних областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також моніторингові канали зазначають, що причиною є зліт Ту-22м3 вздовж Північно-Східного кордону.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлено 23:16. "Повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях пов’язана з активністю Ту-22м3 з аеродрому Сольці, Новгородської області РФ", — повідомляють також повітряні сили.

Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, що сьогодні, 24 лютого, в Одеській області оголосили повітряну тривогу. В повітряних силах попереджають про ракетну небезпеку. Громадян закликають перейти в укриття. 

Також ми повідомляли, що вночі, 24 липня в Україні вдруге за ніч лунає повітряна тривога. Мапа тривог оголошена у кількох областях України.

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