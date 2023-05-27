По Украине ширится тревога: ракетная угроза
27 мая 2023 03:52
обновлено: 04:07
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Сегодня, 27 мая, в Украине, по привычке российских окупантов, опять неспокойная ночь. Предупреждают о ракетной угрозе на юге.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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03:49 . Информируют о ракетной угрозе в "красных" областях.
Воздушная тревога была объявлена в 8 областях одновременно: Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.
04:05 . Отбой тревоги в Черкасской области.