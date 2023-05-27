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По Украине ширится тревога: ракетная угроза

27 мая 2023 03:52
обновлено: 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
По Украине ширится тревога: ракетная угроза
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 27 мая, в Украине, по привычке российских окупантов, опять неспокойная ночь. Предупреждают о ракетной угрозе на юге.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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03:49 . Информируют о ракетной угрозе в "красных" областях.

Воздушная тревога была объявлена в 8 областях одновременно: Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

04:05 . Отбой тревоги в Черкасской области.

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