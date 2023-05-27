Україною шириться тривога: ракетна загроза
27 травня 2023 03:52
оновлено: 04:07
Термінова новина
Сьогодні, 27 травня, в Україні, за звичкою російських окупантів, знову неспокійна ніч. Попереджають про ракетну загрозу на півдні.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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03:49. Інформують про ракетну загрозу в "червоних" областях.
Повітряну тривогу оголосили у 8 областях одночасно: Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській.
04:05. Відбій тривога в Черкаській області.