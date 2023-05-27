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Україною шириться тривога: ракетна загроза

27 травня 2023 03:52
оновлено: 04:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україною шириться тривога: ракетна загроза
Термінова новина
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні, 27 травня, в Україні, за звичкою російських окупантів, знову неспокійна ніч. Попереджають про ракетну загрозу на півдні.

Про це повідомляють моніторингові  канали.

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03:49. Інформують про ракетну загрозу в "червоних" областях.

Повітряну тривогу оголосили у 8 областях одночасно: Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

04:05. Відбій тривога в Черкаській області.

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