Військовим РФ повідомлено про підозру у вбивстві цивільних на Чернігівщині

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

Двом окупантам повідомлено про підозру в умисному вбивстві чотирьох цивільних на Чернігівщині. У березні 2022 року російські військові в селі Ольшана Прилуцького району розстріляли два автомобілі з мирними жителями.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

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Встановлено і повідомлено про підозру двом військовим РФ за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисними вбивствами (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

У березні 2022 року окупанти здійснили обстріл двох автівок з цивільними в селі Ольшана Прилуцького району. В одному автомобілі з них двоє чоловіків везли продукти в Ічнянську ОТГ. В іншому — двоє місцевих жителів їхали до лікарні в місто Прилуки. Зазначається, що водії та пасажири загинули на місці.

Підозрювані забрали мобільні телефони загиблих. Завдяки цьому правоохоронці легше та швидше їх ідентифікували.

Нагадаємо, що сьогодні, 26 травня, Офіс генпрокурора повідомив, що п’ятьох військовослужбовців РФ судитимуть. У Гостомелі вони обстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями.

За час повномасштабного вторгнення окупаційні війська знущались над українцями. Проводились обшуки помешкань, грабували, калічили, тримали в полоні, вбивали та гвалтували громадян України. Наразі Офісі генпрокурора повідомив кількість зафіксованих насильницьких дій російських військ.