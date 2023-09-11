Украиной снова распространяется воздушная тревога: опасность ракетного обстрела
11 сентября 2023 13:25
обновлено: 13:54
Запуск ракеты. Фото иллюстративное: google
В понедельник, около 13:21, в некоторых областях Украины в который раз за день объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
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13:21 в некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Карта тревог
13:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
13:49 сообщили об отбое воздушной тревоги.
Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.