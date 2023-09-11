Украиной снова распространяется воздушная тревога: опасность ракетного обстрела

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: google

В понедельник, около 13:21, в некоторых областях Украины в который раз за день объявили воздушную тревогу. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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13:21 в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Карта тревог

13:26 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта тревог. Фото: скриншот

13:49 сообщили об отбое воздушной тревоги.

Отбой воздушной тревоги. Фото: скриншот

Напомним, 11 сентября в Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом ударных БПЛА.