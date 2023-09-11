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Україною знову шириться повітряна тривога: небезпека ракетного обстрілу

11 вересня 2023 13:25
оновлено: 13:54
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Україною знову шириться повітряна тривога: небезпека ракетного обстрілу
Запуск ракети. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У понеділок, близько 13:21, у деяких областях України вкотре за день оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу. 

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. 

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13:21 у деяких областях оголосили повітряну тривогу. 

Повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Мапа тривог

13:26 мапа повітряних тривог виглядає так. 

Повітряна тривога
Мапа тривог. Фото: скриншот

13:49 повідомили про відбій повітряної тривоги. 

Повітряна тривога
Відбій повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. 

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