Україною знову шириться повітряна тривога: небезпека ракетного обстрілу

Запуск ракети. Фото ілюстративне: google

У понеділок, близько 13:21, у деяких областях України вкотре за день оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

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Повітряна тривога в Україні

13:21 у деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Мапа тривог

13:26 мапа повітряних тривог виглядає так.

Мапа тривог. Фото: скриншот

13:49 повідомили про відбій повітряної тривоги.

Відбій повітряної тривоги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.