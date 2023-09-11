Україною знову шириться повітряна тривога: небезпека ракетного обстрілу
11 вересня 2023 13:25
оновлено: 13:54
Запуск ракети. Фото ілюстративне: google
У понеділок, близько 13:21, у деяких областях України вкотре за день оголосили повітряну тривогу. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.
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13:21 у деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Мапа тривог
13:26 мапа повітряних тривог виглядає так.
13:49 повідомили про відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, 11 вересня в Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях було оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана з загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.