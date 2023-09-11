В низці областей України повітряна тривога: загроза дронових ударів
В Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
Ворожі БпЛА атакують Україну
Наразі відомо, що ворожі дрони рухаються у бік Кривого Рогу. Окрім того, в Повітряних силах повідомляють про ракетну загрозу Кіровоградській області.
Мешканців закликають перебувати в укриттях.
Раніше ми повідомляли, що ворог продовжує обстріл за допомогою безпілотників мирних областей України. Сьогодні, 11 вересня, вибухи прозвучали в Кривому Розі Дніпропетровської області.
Нагадаємо, що сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області. Наразі там триває повітряна тривога, а небезпека повторного удару безпілотників залишається.