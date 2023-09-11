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В низці областей України повітряна тривога: загроза дронових ударів

11 вересня 2023 07:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В низці областей України повітряна тривога: загроза дронових ударів
Дрон-камікадзе в польоті. Фото: google.com
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою застосування ворогом ударних БпЛА. 

Про це повідомили у Повітряних силах України.

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Наразі відомо, що ворожі дрони рухаються у бік Кривого Рогу. Окрім того, в Повітряних силах повідомляють про ракетну загрозу Кіровоградській області.

Мешканців закликають перебувати в укриттях.

Мапа повітряних тривог. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, що ворог продовжує обстріл за допомогою безпілотників мирних областей України. Сьогодні, 11 вересня, вибухи прозвучали в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 11 вересня, прогримів потужний вибух у Запорізькій області. Наразі там триває повітряна тривога, а небезпека повторного удару безпілотників залишається.

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