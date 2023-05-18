Украиной снова ширится тревога: взрывы в Харькове
Враг снова терроризирует мирное население. Так отбои воздушных продлились недолго, снова воздушная тревога на Харьковщине.
Об этом сообщают мониторинговые СМИ.
00:03 . Воздушная тревога в Харьковской области. Есть информация о пуске С-300.
00:08 . Взрывы в Харькове.
00:10 . Воздушная тревога в Днепропетровской области.
00:18 . Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о тревоге в области.
Российские СМИ публикуют видео взлета российских ракет в сторону Украины.
00:35. Воздушная тревога в Кировоградской области.
"В воздухе 10 бортов Ту-95МС и 4 борта Ту-22М3", — отметили мониторинговые СМИ.
00:45 . Глава ОП Андрей Ермак призывает быть внимательными к тревогам.