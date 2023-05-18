Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украиной снова ширится тревога: взрывы в Харькове arrow

Украиной снова ширится тревога: взрывы в Харькове

18 мая 2023 00:07
обновлено: 00:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украиной снова ширится тревога: взрывы в Харькове
Срочная новость
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг снова терроризирует мирное население. Так отбои воздушных продлились недолго, снова воздушная тревога на Харьковщине.

Об этом сообщают мониторинговые СМИ.

Читайте также:

00:03 . Воздушная тревога в Харьковской области. Есть информация о пуске С-300.

00:08 . Взрывы в Харькове.

00:10 . Воздушная тревога в Днепропетровской области.

00:18 . Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает о тревоге в области.

Российские СМИ публикуют видео взлета российских ракет в сторону Украины.

00:35. Воздушная тревога в Кировоградской области.

"В воздухе 10 бортов Ту-95МС и 4 борта Ту-22М3", — отметили мониторинговые СМИ.

00:45 . Глава ОП Андрей Ермак призывает быть внимательными к тревогам.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас