Украиной снова ширится тревога: взрывы в Харькове

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Враг снова терроризирует мирное население. Так отбои воздушных продлились недолго, снова воздушная тревога на Харьковщине.

Об этом сообщают мониторинговые СМИ.

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