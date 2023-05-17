Генштаб розповів, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах

Українські військові після бою у Бахмуті. Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS

Українські військові продовжують нещадно нищити російських окупантів. За сьогоднішню добу авіація Сил оборони завдала 14 ударі по російській окупаційній армії.

Про це повідомляє Гештаб.

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За минулу добу авіація Сил оборони 14 ударів по районах дислокації противника. Зокрема, уразила і російську військову техніку.

ЗСУ ліквідували:

5 зенітно-ракетних комплексів окупантів,

2 розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".

Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

1 пункт управління,

6 районів зосередження живої сили,

2 склади боєприпасів,

2 склади пально-мастильних матеріалів,

1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,

2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі, повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за попередню добу ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також 16 травня українська столиця зазнала виняткового за щільністю ракетного обстрілу з максимальною кількістю ракет за найкоротший час. У КМВА зазначили, що "переважну більшість об’єктів противника в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено".