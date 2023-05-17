Генштаб розповів, скільки разів ЗСУ вдарили по окупантах
Українські військові продовжують нещадно нищити російських окупантів. За сьогоднішню добу авіація Сил оборони завдала 14 ударі по російській окупаційній армії.
Про це повідомляє Гештаб.
ЗСУ нещадно бомблять військових РФ
За минулу добу авіація Сил оборони 14 ударів по районах дислокації противника. Зокрема, уразила і російську військову техніку.
ЗСУ ліквідували:
- 5 зенітно-ракетних комплексів окупантів,
- 2 розвідувальних БпЛА типу "Орлан-10".
Окрім цього, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:
- 1 пункт управління,
- 6 районів зосередження живої сили,
- 2 склади боєприпасів,
- 2 склади пально-мастильних матеріалів,
- 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції,
- 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі ворожих цілі, повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за попередню добу ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Також 16 травня українська столиця зазнала виняткового за щільністю ракетного обстрілу з максимальною кількістю ракет за найкоротший час. У КМВА зазначили, що "переважну більшість об’єктів противника в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено".