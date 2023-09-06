Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украинская армия потеряла первый танк Challenger 2: где это произошло arrow

Украинская армия потеряла первый танк Challenger 2: где это произошло

6 сентября 2023 03:08
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинская армия потеряла первый танк Challenger 2: где это произошло
Британский танк Challenger 2. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина, похоже, потеряла свой первый танк Challenger 2. В соцсети попало видео, на котором видно, как пылает британский танк Challenger 2. Вероятно, его уничтожили россияне. Экипаж выжил.

На видео видно, как танк стоит у обочины, он горит.

Читайте также:

ВСУ потеряли первый танк Challenger 2

Видео, просмотренное аналитиками, свидетельствует, что этот Challenger 2 находился в зоне активного артиллерийского обстрела.

Украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко сказал, что после такого пожара танк восстановлению, скорее всего, уже не подлежит — от высокой температуры металл меняет свойства.

Известно, что танки Challenger 2 эксплуатируются 82-й десантно-штурмовой бригадой, действующей на западе Запорожской области.

Отметим, что танк Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. По данным СМИ, последний раз одна из этих боевых машин была уничтожена в Ираке в 2003 году.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).

Напомним, Киев получил лишь 14 британских танков и сейчас оперирует значительно большим количеством танков Leopard немецкого производства, уступающих Challenger по уровню защиты и огневой мощи. Вероятно, у Украины будет около 165 Leopards, когда все обещанные ей западными союзниками машины будут поставлены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Как вести дипломатию с врагом в ООН и наказать его за детей: интервью с Кислицей

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

09:38 Мудрик и Лукаку покинут "Челси": игроков ждут в Италии

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз