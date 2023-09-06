Украинская армия потеряла первый танк Challenger 2: где это произошло

Британский танк Challenger 2. Фото: Google

Украина, похоже, потеряла свой первый танк Challenger 2. В соцсети попало видео, на котором видно, как пылает британский танк Challenger 2. Вероятно, его уничтожили россияне. Экипаж выжил.

На видео видно, как танк стоит у обочины, он горит.

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Видео, просмотренное аналитиками, свидетельствует, что этот Challenger 2 находился в зоне активного артиллерийского обстрела.

Украинский эксперт в области бронетехники Андрей Тарасенко сказал, что после такого пожара танк восстановлению, скорее всего, уже не подлежит — от высокой температуры металл меняет свойства.

Завершили украинский challenger 2 от Robotyne, most likely от 82nd Air Assault Brigade. pic.twitter.com/KInjnmfs4F — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 5, 2023

Известно, что танки Challenger 2 эксплуатируются 82-й десантно-штурмовой бригадой, действующей на западе Запорожской области.

Отметим, что танк Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. По данным СМИ, последний раз одна из этих боевых машин была уничтожена в Ираке в 2003 году.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).

Напомним, Киев получил лишь 14 британских танков и сейчас оперирует значительно большим количеством танков Leopard немецкого производства, уступающих Challenger по уровню защиты и огневой мощи. Вероятно, у Украины будет около 165 Leopards, когда все обещанные ей западными союзниками машины будут поставлены.